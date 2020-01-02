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SEDAŞ yöneticileri ve saha çalışanları yeni yıla birlikte girdi

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce bölgesinde 1,8 milyon müşterinin elektriğini dağıtan SEDAŞ'ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) saha çalışanları, yeni yılı görev yerlerinde karşıladı.

02.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:28 SEDAŞ yöneticileri ve saha çalışanları yeni yıla birlikte girdi

SEDAŞ yöneticileri de kesintisiz enerji için 7/24 görevde olan ekipleri yalnız bırakmadı.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz ve Regülasyon Direktörü Mustafa Yılmaz, 31 Aralık günü tüm bölgelerdeki SEDAŞ lokasyonlarını ziyaret etti. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması amacıyla görevlerinin başında olan çalışanların yeni yılını kutlayan yöneticiler, emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Dr. Odyakmaz ve beraberindeki yöneticiler, yeni yıla tüm gün süren ziyaretlerin son durağı olan Gerede'de mesaide olan saha ekipleriyle birlikte girdiler. Enerji dağıtımında sorunsuz bir gece geçirdiklerini kaydeden Dr. Odyakmaz, "SEDAŞ ailesinin tüm fertlerini yıl boyunca ortaya koydukları başarılı çalışmalar için kutluyorum. Yeni yılda da daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Bolu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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