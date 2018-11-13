Sedaşlılar Sosyal Sorumluluk Kapsamında Masa Tenisi Turnuvasına Katıldılar

SEDAŞ'A TEŞEKKÜR

SEDAŞ'asosyal sorumluluk kapsamında iştirak ettiği bu organizasyona çalışanları ile katılımı nedeniyle, Paralimpik (Bedensel Engelliler) Spor Kulübü tarafından teşekkür plaketi ve TEMA Vakfına ait fidan bağışı sertifikası verildi. Şirketlerin katılımı ile çalışanların yaptığı müsabakalarda centilmence ve dostlukla gelişen diyaloglar, kurumlar arası iş birlikteliğine de zemin hazırladı.

Bu anlamlı turnuvada SEDAŞ'ı temsil eden,çeyrek finale kadar yükselerek turnuvaya enerjileri ile renk katan SEDAŞ çalışanlarına, yöneticileri tarafından da teşekkür edildi. Turnuvada derece elde eden şirketler sırasıylaBirinci ; Çamsan, ikinci; Agdaşüçüncü; Daikin dördüncü; Başkurt firmaları oldu.