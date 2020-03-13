Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor mücadelesinin 64. dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağcay'da kırık tespit edildi.
13.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:58
Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın 64. dakikasında ciddi bir şekilde sakatlanan ve pozisyonun hemen ardından sedye ile oyun dışarısına alınan Sedat, önlem olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, oyuncusunda kırık olduğu bilgisi aldıklarını ve MR sonucunu bekleyeceklerini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, oyuncunun ameliyat olup olmayacağına doktorların karar vereceğini vurguladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Çaykur Rizespor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Spor
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Spor
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Spor
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Spor
DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Spor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor