Sedat Ağçay'dan kötü haber
Çaykur Rizespor maçında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinin kırık olduğu açıklandı.
13.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:49
Çaykur Rizespor maçında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinin kırık olduğu açıklandı.
Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda sakatlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırık olduğu tespit edildi. Ağçay bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleşecek. - ANKARA
Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda sakatlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırık olduğu tespit edildi. Ağçay bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleşecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor
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