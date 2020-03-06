Haberler » Spor » Sedat Ağçay'dan penaltı isyanı: Böyle maç yönetilmez - Spor

Sedat Ağçay'dan penaltı isyanı: Böyle maç yönetilmez

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Sedat Ağçay, "Karius diyor ki 'Sana nasıl sarı kart verdi?' Vallahi çok sinirliyim. Böyle maç yönetilmez" sözleriyle maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

06.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:17

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında , MKE Ankaragücü'nü kendi sahasında 2-1 mağlup ederken, müsabakanın ardından deplasman ekibinin oyuncusu Sedat Ağçay, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

"VALLAHİ ÇOK SİNİRLİYİM"

Çok sinirli olduğunu dile getiren Ağçay, "Böyle maç yönetilmez. Karius bile diyor ki, 'Sana neden sarı kart verdi? Penaltıyla ilgili bir şey diyemem ama sana nasıl sarı kart verdi' diyor. Vallahi çok sinirliyim. Kusura bakmayın konuşursam ceza alırım diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Sedat Ağçay'dan penaltı isyanı: Böyle maç yönetilmez

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (1)
MEMLEKETİM:Türkiye''de Türk hakemleri eyyamci. Yayinci kurulusun talimatiyla mac yönetiyorlar.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
6.03.2020 23:26:27