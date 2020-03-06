Sedat Ağçay'dan penaltı isyanı: Böyle maç yönetilmez

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş , MKE Ankaragücü'nü kendi sahasında 2-1 mağlup ederken, müsabakanın ardından deplasman ekibinin oyuncusu Sedat Ağçay, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

"VALLAHİ ÇOK SİNİRLİYİM"

Çok sinirli olduğunu dile getiren Ağçay, "Böyle maç yönetilmez. Karius bile diyor ki, 'Sana neden sarı kart verdi? Penaltıyla ilgili bir şey diyemem ama sana nasıl sarı kart verdi' diyor. Vallahi çok sinirliyim. Kusura bakmayın konuşursam ceza alırım diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.