Sedat Altınkök Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SİLİVRİ belediye başkan adayı olan Sedat Altınkök isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SİLİVRİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Sedat Altınkök isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL SİLİVRİ adayı Sedat Altınkök kimdir? Bağımsız İSTANBUL SİLİVRİ adayı Sedat Altınkök yüzde kaç oy aldı?

Sedat Altınkök Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SİLİVRİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Sedat Altınkök SİLİVRİ ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. SİLİVRİ ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Sedat Altınkök adlı Bağımsız adayı toplamda 53 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL SİLİVRİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.