Sedat Gezer ve İsmail Kurt Dualarla Anıldı

Bafra
'da 11 yıl önce Bafra Belediyespor
Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda öldürülen teknik direktör Sedat Gezer ve kaleci antrenörü İsmail Kurt
dualarla anıldı.
Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda Bafraspor kaleci antrenörü İsmail Kurt'un mezarı başında yapılan anmada, merhum Gezer ve Kurt için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Kurt'un mezarına karanfiller bırakıldı. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı
, "11 yıl önce futbol terörüne kurban verdiğimiz ve sevdiğimiz hocalarımızı ebediyete uğurladık. Bu saldırı Türk futbol tarihine kara bir leke olarak yazıldı." dedi.
Anmaya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş
, MHP
İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP
Bafra Belediye Başkan Adayı Kemal Bütüner
, İsmail Kurt'un eşi, Leyla Kurt ve Oğlu Alican Kurt ve Bafraspor'un eski futbolcuları katıldı.
Bafra, İsmail Kurt, Güncel
Kaynak: AA