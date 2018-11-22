Sedat İncesu İstifa Etti! 'Bu Kadar Dayanabildim'

Galatasaray
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu
istifa etti.
İncesu "Artık bu kadar dayanabildim. Bizi Avrupa
'ya göndermemek için elinden geleni yapanlar sonunda kazandı. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya'dan evime yürüyerek gidiyorum. Beni çoluğuma çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum" şeklinde konuştu.
Galatasaray'da 2005 yılında başladığı görevinden yaşadığı sorunlar sebebiyle ayrılan Sedat İncesu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA
) açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüple arasında çıkan haberleri yalanlamayacağını ifade eden İncesu, konu ile avukatının ilgilendiğini dile getirdi.
Kabullenemeyeceği bazı hukuki ve şahsi durumların olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Florya'dan çıktım, ilk girdiğim gün gibi 2005'te, tertemiz. Sadece ceketimi aldım, yürüyerek eve dönüyorum. Çünkü başka türlü eve gidemiyorum. Ben kulübüme zarar vermemek için neler yaptım, beni soktukları duruma hale bakın. Hayatımda çok şey gördüm de mobingin böylesini görmedim. Benimle alakalı durumların haricinde takımla ilgili olan durumları ise 3 Aralık
'ta yapacağım basın toplantısında açıklayacağım. Bu takım üzerinden nasıl ekonomik istismar yapıldı hepsini çıkaracağım ortaya. Beni korkutup tehdit ediyorlar" diye konuştu.
Öte yandan Sedat İncesu, sosyal medya hesabı Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "Bitti" ifadesini kullandı.
İncesu, Sarı-Kırmızılı takım ile Türkiye
ve dünyada birçok başarıya imza atmıştı.
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KONUYLA İLGİLİ GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI İSE ŞÖYLE;
Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü hakkında
Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü hakkında
Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü Sedat İncesu, bir gazeteye verdiği demeçte, "…aylardır bir kuruş almadım…evime yürüyerek gidiyorum…" gibi ifadeler kullanmıştır.
Camiamızı bilgilendirmek zorunlu hale geldiği için aşağıdaki açıklamayı yapmak gereği doğmuştur:
Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir.
Kulübümüzün Sedat İncesu'ya hiçbir maaş borcu yoktur.
Bu zor günlerde, Kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı Camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir.
Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.
Galatasaray Spor Kulübü
22 Kasım 2018 Perşembe 17:35