Sedat İncesu İstifa Etti! 'Bu Kadar Dayanabildim'

Sarı-kırmızılı kulüple arasında çıkan haberleri yalanlamayacağını ifade eden İncesu, konu ile avukatının ilgilendiğini dile getirdi.

KONUYLA İLGİLİ GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI İSE ŞÖYLE;

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü hakkında

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü hakkında

Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü Sedat İncesu, bir gazeteye verdiği demeçte, "…aylardır bir kuruş almadım…evime yürüyerek gidiyorum…" gibi ifadeler kullanmıştır.

Camiamızı bilgilendirmek zorunlu hale geldiği için aşağıdaki açıklamayı yapmak gereği doğmuştur:

Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir.

Kulübümüzün Sedat İncesu'ya hiçbir maaş borcu yoktur.

Bu zor günlerde, Kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı Camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir.

Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü