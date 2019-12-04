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Sedat Kılınç'tan Kayserispor açıklaması

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, Kayserispor'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak açıklama yaptı.

04.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:07Sedat Kılınç'tan Kayserispor açıklaması
Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, 'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ehliyetli liyakatli insanlar yerine itaatkar olanlar tercih ediliyor. Değerli Kayserispor Taraftarları; Kayserispor için tarihe geçecek günler yaşıyoruz. Şuan mevcut başkan ve yönetimi bir önceki yönetimin devamı olarak faaliyet gösteriyor.(Birkaç kişi hariç)Yeni yönetim şeffaf olarak hareket etseydi sonuna kadar destekleyecektim. Geçmişten hesap soracak olsalardı sonuna kadar destekleyecektim. Ama öyle yapmadılar. Dün aldığım bir beni hem üzmüş,hemde eski yeni yönetim diye bir şey olmadığını aynı karanlık zihniyetin devam ettiğini de hem bana hemde kamuoyuna göstermiş oldu. Yeni Başkan, eski başkan birlikte bir önceki başkanla bir araya gelerek yardım istemiş ve geçmişin kapatılmasını istemişler. Hayatım boyunca doğruyu söylemekten korkmadım bundan sonrada korkmayacağım. Tehditlerine,yalanlarına ve iftiralarına boyun eğmeyeceğim gibi ne olursa olsun hesap sormaya devam edeceğim. Kayserispor'a gönül vermiş taraftarlarımızında bu işe sessiz kalmayacağını biliyorum. Kayserispor'a zarar vermemek için 5 ay önce adaylıktan çekilmiştim ama bu kadar durumun vahim olduğunu borcun 300.000.000 üzerine çıktığını duyunca keşke çekilmeseydim diyorum. O gün adaylıktan çekilmeseydim ne olacaktı oda ayrı bir tartışma konusu. Yorumda paylaşacağım 27.06.2019 tarihli dilekçemde göreceğiniz üzere delege listesi o gün tarafıma verilmedi aradan 5 ay geçtiği halde hala verilmedi. Liste verilse ne olacak istedikleri zaman delege listesini de değiştirebiliyorlar. Kendi adamlarını yazdıkları için çok bir şey fark etmeyecek. Geçen hafta tekrar avukatımı gönderdim aday değilim ama en azından yeni yönetim şeffaf olacağız dediği için bir görmek istedim samimiler mi ama maalesef tekrar verilmedi. Bu kadar korkunun sebebi nedir merak ediyorum. Bir önceki kongrede 140.000.000 TL olarak açıklanan borcun 5 ayda 300.000.000 TL'nin üzerine çıkması mı, yoksa benim çok korkunç biri olmam mı? Sizlerin bu konudaki yorumu nedir onuda çok merak ediyorum. Aslında konuyu takip eden herkes biliyor neyin ne olduğunu sonuçta olan Kayserispor'a oluyor. Hem sportif alanda çok ciddi bir başarısızlık hemde ekonomik anlamda birçok şaibe ve başarısızlık." - KAYSERİ

Sedat Kılınç, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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