28.06.2019 10:22
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Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni listesinde olmayacağız"

Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni listesinde olmayacağız"

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığından çekilen Sedat Kılınç, "Yönetimin yeni listesinde olmayacağız" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığından çekilen Sedat Kılınç , "Yönetimin yeni listesinde olmayacağız" dedi.

29 Haziran'da yapılacak olan GEnel Kurul ile yeni yönetiminin belirleneceği İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Yönetim Kurulu Başkanlığı adaylığından çekilen Sedat Kılınç sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak yeni yönetimde yer almayacaklarını duyurdu.

Sedat Kılınç yaptığı paylaşımda, "Bir açıklama daha yapma gereği duydum mevcut yönetimin yeni listesinde ben ve değerli yönetimim olmayacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayserispor , İstikbal Mobilya , Sedat Kılınç , Güncel

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