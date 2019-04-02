Sedat Koç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ HACILAR belediye başkan adayı olan Sedat Koç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ HACILAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sedat Koç isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAYSERİ HACILAR adayı Sedat Koç kimdir? Bağımsız KAYSERİ HACILAR adayı Sedat Koç yüzde kaç oy aldı?

Sedat Koç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ HACILAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Sedat Koç HACILAR ilçesinde % 0,79 oranında oy almıştır. HACILAR ilçesinde % 0,79 oranında oy olan Sedat Koç adlı Bağımsız adayı toplamda 63 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ HACILAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.