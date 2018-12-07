Sedat Peker, Cemevini Ziyaret Edip Fotoğrafı Sosyal Medyadan Paylaştı

Zaman zaman yaptığı sert çıkışlarla adından söz ettiren Sedat Peker, Beşiktaş cemevini ziyaret etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı ziyaretlere ilişkin detayları buradan paylaşan Sedat Peker, son olarak Beşiktaş'ta ziyaret ettiği cemevinden fotoğraf paylaştı.

"EV SAHİPLİKLERİYLE BİZİ MAHÇUP ETTİLER"

Sedat Peker, paylaşımına "Kıymetli dostlarım; Beşiktaş cemevimizin genç dedesi Okan Doğaner Beyi'in saygın saveti üzerine cemevini ziyaret ettim. Orada bulunan canlarla, babalarla dost olduk. Ev sahiplikleriyle bizi mahçup ettiler. Her zaman söylediğim üzere, Arap kültürünün cahillikten dolayı toplumumuza din olarak öğretildiği yüzyıllardaki dönemde, Türklüğe ait hemen hemen birçok geleneğimizin ve göreneğimizin bozulmadan Alevi canlar tarafından bugünlere ulaştırılabildikleri gerçeği tartışmaya açık olmayacak kadar tarihi bir gerçekliktir" notunu düştü.

50 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Sedat Peker'in paylaşımı 50 binden fazla beğeni alırken, 750'den fazla kişi tarafından paylaşıldı.

İşte Sedat Peker'in cemevi ziyaretinden fotoğrafı;