Sedat Peker'e yakınlığıyla tanınan Emre Olur, Gökhan Özoğuz'u tehdit etti

Bilgi güvenliği ve sosyal medya uzmanı unvanıyla televizyonlara çıkan ve Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz hakkında attığı tweetle gündeme geldi.

ZİYA SELÇUK'A SİTEM ETMİŞTİ

Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a: "Belirli bir kesimin dışında kimse 15 temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacak da. 15 temmuz marşı nedir ya? 19 mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir!" diye sitem etti.

"GÖRECEĞİZ TOSUN"

Emre Olur ise Gökhan Özoğuz'un paylaşımına şu sözlerle karşılık verdi: "Elbet, İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız. İşte o zaman sana hangi sahibin kan vermeye gelecek? Göreceğiz tosun!"