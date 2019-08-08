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Sedat Peker'e yakınlığıyla tanınan Emre Olur, Gökhan Özoğuz'u tehdit etti

Sedat Peker ile yakınlığıyla bilinen Emre Olur, 15 Temmuz marşı hakkında paylaşım yapan şarkıcı Gökhan Özoğuz'u sosyal medyadan "İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız, o zaman sana hangi sahibin kan verecek?" diyerek tehdit etti.

08.08.2019 11:53
Sedat Peker'e yakınlığıyla tanınan Emre Olur, Gökhan Özoğuz'u tehdit etti

Bilgi güvenliği ve sosyal medya uzmanı unvanıyla televizyonlara çıkan ve Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz hakkında attığı tweetle gündeme geldi.

ZİYA SELÇUK'A SİTEM ETMİŞTİ

Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a: "Belirli bir kesimin dışında kimse 15 temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacak da. 15 temmuz marşı nedir ya? 19 mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir!" diye sitem etti.

"GÖRECEĞİZ TOSUN"

Emre Olur ise Gökhan Özoğuz'un paylaşımına şu sözlerle karşılık verdi: "Elbet, İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız. İşte o zaman sana hangi sahibin kan vermeye gelecek? Göreceğiz tosun!"


Gökhan Özoğuz, Sedat Peker, İstanbul, Magazin, Güncel

YORUMLAR (30)
ZAZA MAHMUT: Emre olur dene züppe kim. . . sen git evinde oyalan süt bebesi
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ADINIZ SOYADİNIZ: iyi giden şeyler olunca bu havuç kafa gibi tipler çıkar normal.
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TOSUN: ahada gökhan şimdi şapa oturdun. . tosun
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BABBA: Emre Olur olmaz şeylere burnunu sokma bakim sen, geç sen sütünü iç abilerin konuşuyor burada.
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SAHİBİ: ÇOK BEKLEME ASLAN PARÇASI ELBET BİRGÜN DENK GELİRİZ AYAKLARINI GEÇ BİZ SENİ BUGÜN EVİNDE ZİYARETE GELİCEZ SEN SIKMA CANINI
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VATANDAŞ: uyuşturucu ve kadın ticaretinden hapis yatan insanlar bugün başımaza kabadayı kesildi avrupa bizi kıskanıyor valla
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BİR GARİP 6S LİLER: ÇOK KONUŞURSAN DİLİNİ UFALARLAR GOKHAN EFENDİ. . .
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........: hoşt afkur
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BİTLİSLİ: Evinden çıkan mafya olmuş.
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SEPTİC: Ülkeye bak isteyen istediği gibi tehtit ediyor.
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