27 Kasım 2018, 13:48
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Sedat Tahiroğlu: G.saray ile Eşleşmek Bizi Mutlu Etti

Sedat Tahiroğlu: G.saray ile Eşleşmek Bizi Mutlu Etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Galatasaray ile eşleşen Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, sarı-kırmızılı takımla karşılaşacak olmalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Galatasaray'ın Keçiören'e gelecek olmasının kendilerini olduğu kadar  Keçiören halkını da mutlu ettiğini belirten Tahiroğlu, "Galatasaray'ı yenmek için  oynayacağız." dedi.
Sarı-kırmızılı kulübün 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve UEFA  Kupası kazandığını hatırlatan başkan Tahiroğlu, "Onlarla eşleşmek bizi memnun  etti. Rakibimiz Süper Lig takımı da olsa Galatasaray'ı yenmek için oynayacağız.  Maça Keçiören halkı da gelecektir. Maçın hafta içi olması nedeniyle katılım belki  düşebilir ama rakibimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Galatasaray Teknik  Direktörü Fatih Terim'in de gelmesi bizi mutlu edecek. Kendisi yıllarca milli  takımı çalıştırmış, önemli bir markadır." diye konuştu.
"Galatasaray yöneticileri zemini inceleyebilir"
Tahiroğlu, kullandıkları Ankara Aktepe Stadı zemininin suni çim  olmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Aktepe Stadı'nda kullanılan suni çimin herhangi bir sıkıntı  çıkarmayacağını dile getiren Tahiroğlu, "Sahamızın zemini FIFA'dan oluru olan bir  zemin. Diğer suni çimler gibi değil, yurt dışından getirdiğimiz ve içinde organik  ağaçlar da olan bir zemin. Diğerlerinden çok daha farklı bir suni çim. Daha önce  Akhisar Belediyespor ve Manisaspor ile kupada maçlar yaptık. Hiçbir sorun olmadı.  Eğer isterlerse Galatasaray yöneticileri zemini inceleyebilir. Şikayetçi  olacaklarını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 
Keçiören,Galatasaray

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