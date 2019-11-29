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Sedef hastası Murat'ın bitkisel tedavi umudu

Adana'da sedef hastalığı nedeniyle vücudunun neredeyse tamamı pullanan ve bu rahatsızlığından kurtulmak için çağrıda bulunan Murat Kılıç'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzatıldı.

29.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:31Sedef hastası Murat'ın bitkisel tedavi umudu
'da sedef hastalığı nedeniyle vücudunun neredeyse tamamı pullanan ve bu rahatsızlığından kurtulmak için çağrıda bulunan Murat Kılıç'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzatıldı. 'de sedef hastalığına çare bulduğunu söyleyen Metin Kılınç, çaresiz genci 'Borçay' adını verdiği özel karışımla sağlığına kavuşturmak için bitkisel tedaviye başladı.

26 yaşındaki Murat Kılıç, 12 yaşındayken sedef hastalığına yakalandı. İlk zamanlar sadece başının arkasında pullanma meydana gelen Kılıç, hastalığı çok önemsemedi ve ilaç kullanarak hayatına devam etti. 20 yaşına geldiğinde ise İstanbul'a bir otele çalışmaya giden Kılıç'ın burada çalışırken hastalığı ilerlemeye başladı. Murat Kılıç'ın 2 yıl içerisinde tüm vücudunda pullanma başladı ve insanlar kendisinden korkmaya, konuşmamaya başlayınca işinden ayrılıp ailesinin yanına, Adana'ya geldi.

Murat Kılıç'ın dramının basında yer almasının ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kılıç'a yardım etmek isteyenler çıktı. Niğde'de yaşayan Metin Kılınç ise dağlardan topladığı özel otların yağ asitleriyle elde ettiği Borçay'ı kanı yıkadığı için birçok hastalığa şifa olduğunu söyleyerek, Murat'ı Niğde'ye davet etti.

Bu dertten kurtulmak istiyor

Burada Borçay'ı içerek 2 saatte kaşıntılarından kurtulduğunu söyleyen Murat Kılıç, "Metin bey beni aradı ve hastalığım için Borçay'ı önerdi. Beni Niğde'ye getirtti. 5-6 bardak içtim ve kaşıntım kesildi. Deneyeceğim bu çayı. Hastalığım 1-2 haftada geçecek bir şey değil ama bir umuttur. Deneyelim. İnşallah iyi olur. Ben de bu hastalıktan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

"Borçay iç organları temizliyor"

Borçay üreticisi Metin Kılınç ise kendisinin Behçet hastası olduğu dönemlerde bu çayı ürettiğini belirterek, "Biz birçok hastalıkta Borçay'ı denedik. Basur olarak bilinen hemoroid, şeker, tansiyon, egzama ve sedefi bu çayla tedavi ediyoruz. Borçay ile iki bine yakın hastalığa tedavi olabiliriz. Ciğerleri, bağırsak ve böbrek üçgeninde kanı Borçay ile yıkayarak, iltihapları temizlediğimizde hastalıklara şifa buluyor. Biz yüzeysel bir tedavi için Borçay yapmıyoruz. Hedefimiz iç organların temizlenmesi" ifadelerini kullandı.

Borçay ile birçok hastanın da şifa bulduğunu söyleyen Kılınç, "Murat beyden daha kötü hastalarımız vardı ve onlar da iyi oldu. 1 litrede 12 gram ot ve 1 gram yağ asidi var. Bu yağ asidi vücuda girdiği anda böbrekteki kanı yıkayıp iltihabı büyük abdest ile dışarıya atıyor" dedi. - ADANA

Murat Kılıç, Niğde, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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