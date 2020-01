SEDEP'e uluslararası ödül

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), uluslararası düzeyde prestij çalışmalar gerçekleştiren Kent Araştırma Enstitüsü tarafından, Fransa 'nın başkenti Paris 'te Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında "Çocuk Dostu Kent-İlçe" kategorisinde ödüllendirildi.Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nda (UNESCO) düzenlenen törende sahiplerini buldu. SEDEP, uluslararası düzeyde prestij çalışmalar gerçekleştiren Kent Araştırma Enstitüsü tarafından, Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında "Çocuk Dostu Kent-İlçe" kategorisinde ödüllendirildi. Kent Araştırmalar Enstitüsünce UNESCO'nun Paris'teki genel merkez binasında düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar,Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eski Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcıları Barbara Toce ve Anna Magyar katıldı."SEDEP ülke sınırlarımızı aşarak uluslararası alana ulaşan bir proje haline geldi"SEDEP kapsamında geleceğin teminatı çocukların bilgi birikimiyle donanımlı nesiller olmaları için her yıl kendini yenileyen projelerle geleceğe ışık tuttuklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocukların değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe hazır olmalarının en büyük hedefleri olduğunu belirtti. Başkan Pekyatırmacı, "Burada çok güzel projelere şahitlik ediyoruz. Belediyelerimiz hakikaten hem insanların hayatını kolaylaştıran hem de yerel yönetimler anlamında yeni çığırlar açan yeni projeleri hep birlikte görüyoruz. Bizim projemiz 8. yılında devam eden bir projedir. Bugüne kadar gelişerek sürdürdüğümüz özel bir projedir SEDEP. Belediyeler olarak aslında çok farklı alanlarda faaliyetler gösteriyoruz. Altyapıdan üst yapıya kadar kültürden sanata kadar eğitimden sağlığa çok değişik alanlarda faaliyetler gösteriyoruz. Fakat en önemli iş olarak şunu görüyoruz. İnsana dokunan ve eğitim alanında yapılan iş. çünkü eğitimle birlikte insana dokunmakla, çocuklarımıza dokunmakla aslında geleceğimizi şekillendirmiş oluyoruz. Bu kapsamda SEDEP bizim en önemli projelerimizden bir tanesidir. SEDEP'le birlikte öz değerlerimizi, temel değerlerimizi ve insani değerlerimizi öncelikle olmak üzere çocuklarımıza anlatmak istiyoruz. Çocuklarımız saygı duyan, çevresine ve insanlara sevgi besleyen, sorumluluk üstlenebilen, adalet duygusu olan, barışı ve dürüstlüğü kavram olarak özümsemiş olan bireyler olsun istiyoruz. Geleceğe dönük onların hem eğitim hayatlarında hem de iş hayatlarında insani ve ahlaki değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Bu kapsamda bu proje hayata geçirildi. 8 yıl içerisinde öylesine çok gelişti ki Konya'yı, ülkemizi aşarak yurt dışına ulaşan bir proje haline geldi. SEDEP'le birlikte biz hem değerlerimizi öğretiyoruz hem de onların kişisel gelişmelerine katkı sunuyoruz. Özellikle okul dışı programlarla onların sosyal, kültürel, sanatsal, spor alanlarına katkı sunuyoruz. Bunun için yeni projeler üretiyoruz" dedi."Kurumlar arası birlik ve beraberlik çok önemlidir"Uluslararası alanda alınan başarının içinde kurumlar arası birlik ve beraberlik son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanında yapılan fiziki yatırımların yanı sıra ülke idaresinde söz sahibi olacak nesillerin yetişmesinde ve büyük bir medeniyetin değerlerini devam ettirebilecek kuşakların oluşmasında katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, "Geçen sene faaliyet sunduğumuz çocuk kütüphanesi ve tabiat okulu bunlardan bazılarıdır. Bu sene ise sanat atölyesi ile çocuklarımıza hem işitsel düzeyde hem de bilişsel düzeyde çok büyük katkılar sunmak istiyoruz. Projemiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Necmettin Erbakan Üniversitemiz ile birlikte yürümektedir. Konya Valiliğimiz de projemize her zaman destek veriyor. İlçemizde 270 okulda, 135 bin öğrenci, 9250 eğitimci ile 56 bin yayın ile çocuklarımıza katkı sağlıyoruz. Bu projede bizlerle birlikte emek sarfeden değerli ilçe milli eğitim müdürümüze hem şahsi hem de kurumsal anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Üniversitemizin akademik katkılarından dolayı değerli eğitimcilerimize, yürütme kuruluna ve ideal kent ödüllerini değerlendiren jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu amaçla hiçbir menfaat gözetmeden gönüllülük esasıyla çalışan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize büyük emeklerinden dolayı çok müteşekkiriz. Bu başarı ortak hareket etmenin ve dünyaya mal olmuş değerlerimize sahip çıkmanın bir ürünüdür" diye konuştu."SEDEP çocuklarımızı her anlamda geliştirerek onlara farklı ufuklar açıyor"SEDEP kapsamında çok önemli bir ödülü ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Pekyatırmacı, "Projedeki amacımız şu bizim temel değerlerimiz var dürüstlük, saygı, adalet, sevgi, barış, yardımseverlik, dostluk gibi. Bu temel değerlerimizle çocuklarımıza hem kişisel gelişimlerine katkı sunmak hem de onların becerilerini, yeteneklerini artırmak anlamında çok değişik faaliyetleri proje ortaklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Proje sadece okullarda gerçekleşmiyor SEDEP kapsamında son yıllarda ortaya koyduğumuz farklı projelerimiz var, bunlardan en önemlisi geçen yıl faaliyete geçirdiğimiz özel bir proje olan KOP Çocuk Kütüphanesi. Bu kütüphanemizde 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza hem okumayı sevdirecek etkinlikleri burada gerçekleştiriyoruz hem de çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine katkı sağlamış oluyoruz. Bunun gibi SEDEP kapsamında yürüttüğümüz Tabiat Okulu Projemiz var. Tabiat Okulu Projesiyle de Sille Tabiat Okulunda gerçekleştirdiğimiz programlar var. Bu programlar kapsamında zanaat atölyesi, doğa atölyesi, arkeoloji atölyesi ve bilim atölyesiyle çocuklarımızın kişisel gelişimlerine özel katkılar sunuyoruz. Yine başka bir özel proje olan Sanat Tasarım Atölyesi bu sene faaliyete geçirdik. Burada da özel ortamlarda çini atölyesinde, ahşap atölyesinde, kağıt katlama atölyesinde ve robotik atölyelerde çocuklarımızın kişisel gelişimlerine özel olarak katkı sunuyoruz. Bütün bu çalışmalarla birlikte ilkokul 4.sınıfta okuyan çocuklarımıza trafik eğitim parkımızda trafik sorumluluğu bilinci oluşturma adına trafik eğitimi veriyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyon programına da uygun olarak çocuklarımızın sadece okul ortamında değil okul dışı öğrenme ortamlarında da akademik gelişimlerinin yanında kişisel gelişimlerini arttırmak anlamında çok sayıda faaliyeti yürütüyoruz. Bu çalışmaları yıl boyunca sürdürüyoruz. Türkiye'ye örnek olan bir proje. Bu proje sayesinde burada 'Uluslararası İdeal Kent' ödüllerinde 'Çocuk Dostu Kent Ödülü'nü aldık bu bizim için çok önemli" şeklinde konuştu."Yerel değerler kentlerde özenle korunuyor"Ödül töreni öncesi "Şehirlerin Geleceği ve Uluslararası Örgütlerin Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesindeki Rolü" başlıklı panel gerçekleşti. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, yerel değerlerin kentlerde özenle korunduğunu ve sürdürülebilir şehirleşmenin önemli unsurlarından biri kabul edildiğini söyledi. Şehirlerin sahip olduğu değerlerle diğer kentlerle ilişkiler geliştirdiğini ifade eden Karatepe, bunun insanlığın geleceğini için önemli olduğunu belirtti. Karatepe, kentlerin arasında gerçekleşen ilişkilerin kültür içerikli olduğunu dile getirerek Türkiye'deki şehirlerle yurt dışındaki şehirler arasında ilişkiler geliştirilmesin teşvik edildiğini söyledi.Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, kentte çıkan bir sorunun veya güzel bir uygulamanın diğer kentleri de etkilediğini kaydetti. Kentlerinin sorunlarının çözümü ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi için uluslararası iş birliklerinin son derece önemli olduğu görüşünü paylaşan Osmanoğlu, her şehrin kendine özgün sorun ve imkanlarıyla sakinlerini daha iyi bir yaşam sunabilmek için mücadele verdiğini anlattı.Ödül alan projeler UNESCO binasında bir hafta boyunca sergilenecekKent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar, enstitünün kentlerde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm üretmek için kurulduğunu aktardı.Sunar, Uluslararası İdealkent Ödülleri'nin kentsel sorunların çözümünde yenilikçi, toplumcu ve ekoloji arayışları teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti. Yusuf Sunar, kentin sadece fiziksel şartların iyileştirilmesini değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel değerleri yeniden üreten, toplumsal adaleti sağlayan, çevreye duyarlı, yerel demokrasiyi güçlendiren ve toplumsal riskleri azaltan ideal kent ödüllerinin kapsamı içerisinde yer aldığını belirtti.Ödül töreninde Bisiklet Ulaşım Master Planı,Anneliğe Hazırlık Eğitimi ve Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu Projeleri ile birlikte toplam 14 proje jüri tarafından ödüle layık görüldü. Ödül alan projeler, UNESCO binasında bir hafta boyunca sergilenecek. - KONYA