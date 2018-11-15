Sedep Paydaşları İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi

15 Kasım 2018 Perşembe 11:58



15 Kasım 2018 Perşembe 11:58

Türkiye'ye örnek olan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP)'in gelecek hedefleri düzenlenen istişare toplantısı ile masaya yatırıldı.Türkiye'nin örnek projelerinden olan ve ülke sınırlarını aşarak birçok başarıya imza atan SEDEP kapsamında yeni yılda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili istişare toplantısı yapıldı. Selçuklu Belediyesinde gerçekleşen istişare toplantısına, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları ve SEDEP koordinatörleri katıldı."SEDEP eğitimde yeni markalar üretmeye devam ediyor"Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı SEDEP'in Türkiye'de kurumlar arasındaki iş birliğinin önemli bir örneği olduğuna dikkati çekerek, "Başarılı ve özverili bir şekilde çalışmalarına devam eden SEDEP'te yeni markalar oluşturmanın gayretindeyiz. Bu kapsamda da üç tane yeni projenin başlangıcını yaptık. Bu projelerden bir tanesi tasarım ve sanat atölyesi ve bunun proje çalışmaları devam ediyor. Belediyemizin ilçe merkezindeki sosyal tesislerinden bir tanesi olan Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde bu projemizi yürütmek için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Proje ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Çalışma son halini aldıktan sonra da hemen ihalesini yaparak fiziki ortamı hazır hale getireceğiz. Burada dezavantajlı çocuklarımız ve normal eğitim alan çocuklarımız robotik atölyeden tutun ahşap işlerine toprak işlerine, sanat ve müzik atölyelerine varıncaya kadar çok yönlü olarak özel bir eğitimi alma imkanına sahip olacak. Doğa okulu da ikinci projemiz. Çocuklarımızın doğayla, tabiatla ve hayvanlarla olan bağını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün çocuklarımız kapalı ortamlarda ev içersinde yaşam sürüyor. Doğayla tabiatla daha çok haşır neşir olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Doğa okulu içinde Sille Barajı'nda bulunan kamp alanında bir hazırlık yapıyoruz. Çocuk kütüphanesi de üçüncü projemiz. Onun için de Aydınlıkevler Yaşam Merkezi içerisinde bulunan bir bölümde çalışma yürütüyoruz. Projenin tasarım aşaması tamamlandı ihalesini yaptık ve şu anda uygulama kısmına geçmiş durumdayız birkaç aya kadar orada bütün çalışmaları bitirip çocuk kütüphanemizi faaliyete geçirmiş olacağız inşallah" diye konuştu.Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da, SEDEP çalışmalarıyla ilgili olarak, "Proje her geçen gün üzerine yeni etkinlikler koyarak, gelişerek, büyüyerek devam eden sürekliliği olan bir proje. Bunun böyle olmasında bütün paydaşların ilk günkü aşkla ve enerjiyle projeyi sahiplenmesi var. SEDEP yürütme kurulumuz normalde etkinliklerle alakalı belli bir takvimi olmaksızın toplanıyor ve uygulamalarla ilgili planlamalar yapıyor. Bunun dışında bir danışma kurulumuz aylık bazda toplanıp o ayın ve o aydaki etkinliklerin verimli geçip geçmediğini tartışıyor ve sonraki aydaki etkinliklerle ilgili fikirlerini beyan ediyor. Bu toplantıyı bir danışma kurulu toplantısı olarak görebiliriz" şeklinde konuştu.Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, "Genelde iki yılı aşan projeler kendini tekrar eder ve devam etmez. Ancak SEDEP hala proje olarak devam ediyor, hala üretmeye devam ediyor ve tekamül ediyor. Bu bakımdan SEDEP'i proje üreten bir proje olarak değerlendirmek lazım. Bir de ismini aşan bir projedir SEDEP iyi niyetlerle, küçük bütçelerle yapılan faaliyetlerin beklentinin çok daha üzerinde sonuç aldığını görüyorum. İlimizde, ülkemizde ve ülke dışında tanınır ve bilinir hale geldi" dedi.Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, SEDEP projesinin çok farklı bir proje olduğunu ifade ederek, "SEDEP projesini duyduğum andan beri her defasında bu işin bir paydaşı olmaktan duyduğum mutluluğu dile getiriyorum. Bu işin uzun soluklu olmasında içerisinde barındırdığı kurumların birlikte çalışma uyumu diye düşünüyorum. Bu proje öyle bir proje ki içerisinde bulunan kurumların anlık menfaat talebi olmaksızın yürüttükleri bir proje. Bu samimiyet ve çalışma azmi SEDEP'i bambaşka bir konuma taşıyor. Aynı heyecanla daha birçok yıllar bu proje için çalışmaya devam ederiz inşallah" dedi.İstişare toplantısı SEDEP ile ilgili sunumların yapılmasıyla son buldu. - KONYA