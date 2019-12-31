Haberler » Güncel » Sedir ağacını kesmemek için nöbet kulübesinin ağaca uydurdular - Haber

Sedir ağacını kesmemek için nöbet kulübesinin ağaca uydurdular

Konya'nın Yunak ilçesinde 45 yıllık sedir ağacının gövde bölümü, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bulunan nizamiye giriş kapısı nöbet kulübesinin içinden geçiyor.

31.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:52 Sedir ağacını kesmemek için nöbet kulübesinin ağaca uydurdular
'nın ilçesinde 45 yıllık sedir ağacının gövde bölümü, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bulunan nizamiye giriş kapısı nöbet kulübesinin içinden geçiyor.
Askerler tarafından ağaca zarar verilmeyecek şekilde inşa edilen nöbet kulübesi, doğaya uyumlu olarak yapıldığı için takdir topluyor. Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler nizamiye giriş kapısında kesmeye kıyamadığı için ağacın etrafına inşa ettiği nöbet kulübesinde nöbet tutuyorlar.
Kulübeyi ağacın kökleri duvarların içinde kalacak şekilde tasarladılar. Bunun üzerine ağacın kökleri ve gövdesinin bir bölümü nöbet kulübesinin içinde, dalları ve diğer bölümleri ise dışarıda kaldı.
Ağaç sevgisiyle takdir toplayan nöbetçi asker, "Nöbet kulübesi yaparken ağaç yerinde dursun, zarar görmesin diye etrafını tuğlayla ördük. Gelenler şaşırıyor ve kesmediğimize memnun oluyorlar." dedi.

Konya, Yunak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşma şansımız olmaz" - Haber
17:36   Tabela takan kişinin ikinci kattan düşme anı kameraya yansıdı - Haber
17:36   "Mesleki Teknik Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri" paneli - Haber
17:35   Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haber
17:30   Kıbrıs Gazisi'ne son görev - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
31.12.2019 17:38:11