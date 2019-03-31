Sedye ve Tekerlekli Sandalyelerle Sandığa Taşındılar

Iğdır
'da yürümede güçlük çeken, sandığa gidemeyecek durumdaki vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara taşındı.
Tekerlekli sandalyeyle sandık başına gelerek oyunu kullanan 85 yaşındaki Şefika Aydın
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oy kullanmak vatandaşlık görevimizdir, yaşlı ve hasta da olsam da vatanım için oyumu kullanmaya geldim." dedi.
Ambulansla oy kullanmaya gelen Zeynep Beşirova da "Hasta olduğum için ambulansla oy kullanmaya geldim. Türkiye
vatandaşıyım, vatandaşlık görevimi yerine getirmek için geldim, oyumu kullandım." diye konuştu.
Sabah, Iğdır, Güncel
Kaynak: AA