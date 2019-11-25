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Sedyedeki yaralıdan bir garip istek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kazada yaralanan ve sedyeye konulan motosiklet sürücüsü, sağlık görevlilerine, "Benim bir şeyim yok beni niye götürüyorsunuz" diyerek hastaneye gitmek istemedi.

25.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:40Sedyedeki yaralıdan bir garip istek
'in İslahiye ilçesinde kazada yaralanan ve sedyeye konulan motosiklet sürücüsü, sağlık görevlilerine, "Benim bir şeyim yok beni niye götürüyorsunuz" diyerek hastaneye gitmek istemedi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Caddesi'nde seyir halinde olan H.E. yönetimindeki 27 AAB 689 plakalı motosiklet, E.K. idaresindeki 34 BAK 409 plakalı otomobile çarptı. sürücüsü H.E. yola savrularak yaralandı. Olayı gören 112 sağlık ekipleri hemen yaralıya müdahale etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü H.E, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye konuldu. Hareket bile edemeyen sürücü H.E, hastaneye gitmek istemedi. Kaza yerine toplanan meraklı vatandaşlar ise elleri cebinde olan biteni izlerken, durumunun iyi olduğunu anlatmaya çalışan yaralı H.E, "Benim bir şeyim yok niye götürüyorsunuz" diyerek sağlık ekiplerine seslendi. Sedyeyle ambulansa götürülen yaralı H.E, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, hastaneye kaldırılan H.E.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Mahallesi, Motosiklet, Gaziantep, Hükümet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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