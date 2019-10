Seehofer: Biz Türkiye'ye her konuda destek olmaya hazırız

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Ankara 'da Türk mevkidaşı Soylu ile yaptığı görüşmede mülteci mutabakatını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, Türkiye 'ye her zaman destek olmaya hazır olduklarını söyledi.Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında son aylarda artış olması üzerine Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulas Ankara'da dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.Alman Bakan Seehofer, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'ye yaptıkları bu ziyaretin hedefinin "Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının güçlendirilmesi" olduğunu söyledi. Seehofer, mülteci mutabakatını güçlendirerek, "Biz Türkiye'ye her konuda her zaman destek olmaya hazırız" ifadesine de vurgu yaptı. Seehofer, bu konudaki sorunların tek bir ülke tarafından çözülemeyeceğini de sözlerine ekledi.Önümüzdeki yıllarda da göç konusunun gündeme kalacağına işaret eden Seehofer, Türkiye'ye göç konusundaki tutumundan dolayı teşekkür etti. "Türkiye olarak bütün Avrupa için önemli hizmetlerde bulundunuz. Bunun için Türk hükümetine ve Türk milletine teşekkür etmek isterim. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi" dedi.Almanya İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da aynı ifadelerle Türkiye'ye teşekkür edildi.Avramopoulos'tan Türkiye'ye teşekkürAB Komisyonunun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da, Türkiye'nin çalışmalarının "Çok iyi" olduğunu belirterek, Türkiye ile işbirliği tahahhüdünü devam ettirdiklerinin altını çizdi. Türkiye'ye teşekkür eden Avramopoulos, "Hepimizin Türkiye üzerindeki göç baskısının farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Türkiye'deki düzensiz göçlerin, çok ciddi şekilde Türk makamları tarafından tespit edildiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.Soylu: 3 milyon 750 bin kitlesel göç ile karşı karşıyayızİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlatarak, "Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var. Bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli" dedi.Suriye'nin İdlib vilayetindeki çatışmalara işaret eden Soylu, "Aynı zamanda İdlib'de gelişebilecek hadiseler sebebiyle yaklaşık 3 milyon 750 bin kitlesel insan göç dalgası gibi bir durumla karşı karşıya kaldığımız da aşikardır" şeklinde konuştu. Soylu, bu çerçevede Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunun da toplantının gündeminde olduğunu kaydetti.Türkiye ile AB arasında 8 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatına ilişkin olarak da, "Türkiye üzerine düşen bütün görevi sadece insanlık adına değil, Avrupa'yla imza altına aldığı sözleşme gereği yerine getirmektedir. Bu ülkeler konusunda Avrupa'nın da aynı çerçeve içinde olması beklentimizdir" dedi.Türkiye'nin destek artsın talebiTürkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatı kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor.Bu mutabakata karşın Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında son dönemde artış gözleniyor. Bu yıl içinde Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 36 bin olduğu tahmin ediliyor. Yunan hükümetinin geçen hafta Midilli Adası'ndaki Morya Kampı'nda çıkan yangının ardından yaptığı kriz toplantısından 2020 sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye iade etme kararı çıkmıştı. Yunanistan 'ın Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos, sığınmacılar konusunda ağır bir yükün altına giren Türkiye'ye daha fazla mali destek verilmesi gerektiğini söylemişti.Türkiye, mülteci mutabakatından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, AB'nin verdiği sözleri tutmadığını savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son sekiz yılda sığınmacılar için yaklaşık 40 milyar dolar harcamasına rağmen, AB'nin verdiği desteğin 3 milyar euro olduğunu belirtmiş ve desteğin artırılmasını istemişti.Alman Bakan Seehofer ve Göçten Sorumlu Üye Avramopoulos'un Ankara ziyaretine Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in de katılması planlanıyordu. Ancak başkent Paris'te düzenlenen saldırı nedeniyle Castaner ziyareti iptal etti. Soylu'nun Seehofer ve Avramopoulos ile yaptığı görüşmeye Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Freis katıldı.Seehofer'in bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giderek, göç konusunda temaslara bulunması planlanıyor.DHA,dpa/JD, SSB(c)