Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz hafta kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü şef Arda Türkmen, yeni sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülendi. Karşısında kameraları görünce panikleyen Türkmen, ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.

15.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:11

Sosyal medya hesaplarından aynı mutfakta çekilen fotoğraflarını paylaşınca aşk yaşadıkları ortaya çıkan 45 yaşındaki Arda Türkmen ve 30 yaşındaki Melodi Erbirliler aşkı belgelendi.

KAMERALARI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan hatta şimdilerde aynı evde kalmaya başlayan ikili, Arnavurtköy sahilinde kahvaltı yaparken görüntülendi. Aşklarını gizli tutmayı tercih eden çift, görüntülendiklerinin farkına varınca şaşkına döndü.Ünlü şef gözlüklerini takarak kahvaltısına devam ederken, Melodi Erbilliler ise ne yapacağını şaşırınca telefonuyla konuşmaya başladı.

Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

"İLİŞKİMİZİ BOŞ VERİN BANA KORONAYI SORUN"

Yaklaşık 1.5 saat süren kahvaltı sonrası araçlarına doğru yönelen ikili, "Siz nereden çıktınız" dedi. Karantina boyunca kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Türkmen, "Karantina süresince evdeydim, bol bol yemek yaptım" dedi. Aşk hayatını soran muhabirlere kaçamak yanıtlar veren şef, "İlişkimizi boş verin, siz bana korononayı sorun" diyerek kahkaha attı. Hızlı adımlar ile mütevazi araçlarına binen ikili, oradan uzaklaştı.

Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Arda Türkmen, Magazin, Haber

İlgili Haberler

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladıŞef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen hayatı ve biyografisi!Şef Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen hayatı ve biyografisi!
Yorumlar (9)
ABUZER: size ne kardeşim adam bekar degilmi. ?istediğiyle gezer belki arkadaş veya ileriye dönük planlarıda olabilir. kimseyi ilgilendirmez. arda genede iyi davranmış. aslında bu muhabir bozuntuları kimsenin özelini ifşa edemezler. edenlerde her türlü sonucu kabul edecektir. . . .
Cevap Yaz 0 0
GÖKTÜRK: para ne alaka anlamadım. . ama görüntülenmek istemiyorsan gitmeyeceksin boğaza. . üzücü böyle tepkiler.
Cevap Yaz 0 1
KIME NE: kime ne ya adamın ilişkisinden
Cevap Yaz 1 1
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Magazin Manşet

Haberler

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Magazin
Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel’e beğeni yağdı Magazin
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Seren Serengil’den ’Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?’ sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Magazin
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Magazin
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Şeyma Subaşı’nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Magazin
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Magazin
Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Magazin
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Survivor 2020’de adaya veda eden isim, Mavi Takım’dan Ardahan oldu Magazin
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Haberler››Magazin››Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

19:57: Necati Ve Saykolar'ın 3. Teklisi Yayında - Magazin 19:52: Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de - Haber 19:50: Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürürken çekilen fotoğrafını paylaştı - Magazin 19:19: Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı - Magazin 17:22: Engin Günaydın: 13 senedir karantinada olduğumu fark ettim - Magazin 17:18: "Yanlış spor sakatlanma riskini arttırıyor" - Magazin 14:47: Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden - Magazin 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler