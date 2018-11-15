Şef Gürer Aykal İle "Atatürk ve Çoksesli Müzik" Söyleşisi

1934 yılından bugüne opera sanatının ve konservatuarın ülkemizdeki gelişimini anlatan AYKAL,çağdaşlaşmanın temelinin bu kurumlardan geçtiğinin altını çizdi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Sanat Danışmanı Caner AKGÜN tarafından Healin Foods'da düzenlenen "Atatürk ve Çoksesli Müzik" başlıklı söyleşiye Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya GEDİK, Rektör Prof. Dr. Zafer UTLU, akademisyenler, besteciler ve müzisyenlerin yanı sıra üniversite öğrencileri katıldı. Devlet Sanatçısı unvanına sahip dünyaca ünlü Orkestra Şefi Profesör Gürer AYKAL söyleşide Mustafa Kemal Atatürk'ün müzik ve sanata olan yaklaşımlarından bahsetti."Atatürk müzik devrimleriyle bugün bizim varlık nedenimizdir" diyen Profesör AYKAL, sanatla çok yakın ilişkide olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizde müzik sanatının gelişmesi için halkımıza sunduğu olanakları anlattı.

Söyleşide ayrıca İstanbul Gedik Üniversitesi Sanat Danışmanı Caner AKGÜN, Gedik Holding ve Gedik Eğitim Vakfı desteğiyle oluşturulan kültür sanat etkinlikleri dizisi ile ilgili bilgi verdi.

Ateş teması üzerinden oluşturulan fikrin,mitoloji ve yakın tarihe dayandırıldığını anlatan AKGÜN, ateşin yaratıcı, üretken ve bütünleştirici gücünün, Sanayi ve Üniversite iş birliği çerçevesinde sanat etkinlikleri ile bütünleştirildiğinin altını çizdi.Prometheus'un bilimi, sanatı ve uygarlığı yayan özelliği ile Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda vurguladığı yenilikleri ve inkılapları hatırlatan Caner AKGÜN, bu doğrultuda kurgulanan sanat etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.