Haberler» Güncel» Haber

Sefaköy'de atık deposundaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Sefaköy'de bir atık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alındı.

07.08.2019 18:45 Sefaköy'de atık deposundaki yangın kontrol altına alındı
İstanbul Sefaköy'de bir atık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alındı. Yangında depoda bulunan bir hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi. Sefaköy'de bulunan atık deposunda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda depoyu sardı, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yoğun çalışmaların sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda bulunan bir hafriyat kamyonu ise kullanılamaz hale geldi.
(İHA)

İstanbul, İtfaiye, Sefaköy, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:02   Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
20:00   Bakan Kurum'dan Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması
20:00   "Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak ülkeler"
20:00   Şırnak Sanayi Sitesi'ndeki yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen patlamada...
20:00   Çanakkale'de makilik yangını
20:00   Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
20:00   İzmir'de 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı