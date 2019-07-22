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Son dakika! Otomobil, metrobüs durağındaki yolculara çarptı, yaralılar var

İstanbul Sefaköy D-100 karayolunda, bir araç metrobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken otomobilin şoförü aracını bırakıp olay yerini terk etti.

22.07.2019 00:13

İstanbul Sefaköy D-100 karayolunda aşırı hızla gelen bir araç, metrobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken otomobilin şoförü aracını bırakıp olay yerini terk etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

D-100 karayolu üzerinde, Avcılar istikametine giden otomobil, Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağına girdi. Aşırı hızlı otomobil, metrobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin şoförünün ise aracını bırakıp olay yerini terk ettiği öğrenildi.

Son dakika! Otomobil, metrobüs durağındaki yolculara çarptı, yaralılar var
Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel

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