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Sefaköy'de kaza yapan otomobil takla attı

SEFAKÖY, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

23.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:39Sefaköy'de kaza yapan otomobil takla attı
SEFAKÖY, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Otomobildeki iki kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Çobançeşme Kavşağı ile arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Edirne istikametinde giden 34 VK 051 plakalı otomobil sürücüsünün  direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle D-100 Karayolu ile yan yolu ayıran beton refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla attı.

YANYOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kazada otomobilde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla 2 yaralı tedbir amacıyla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan otomobil olay yerinde bulunan kişiler tarafından itilerek düzeltildi. Otomobilden yola akan yakıt ve yağ için kumlama çalışması yapıldı. Otomobilin çekiciye yüklenmesi sırasında ise yan yol trafiğe bir süre kapatıldı. Yan yol, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe tekrar açıldı.


- İstanbul

D-100 Karayolu, Sefaköy, Güncel

Kaynak: DHA

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