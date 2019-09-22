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Sefaköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Sefaköy D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22.09.2019 09:40Sefaköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Sefaköy D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk oluştu.

Kaza, D-100 karayolu Topkapı istikametinde sabah saat 08.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ADL 558 plakalı aracın sürücüsü Emre İbrahim İşçi yolda ilerlerken kontrolünü kaybederek, aynı yönde giden 34 ER 0769 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Kazada panelvan araçta bulunan Murat Purut isimli sürücü çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken, diğer sürücü ise hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı Purut, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Purut araçtan çıkarılırken babası güçlükle sakinleştirildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerindeki vatandaşlardan kimisi kazayı film izler gibi seyrederken, kimisi de cep telefonuyla o anları kaydetti. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normal akışına döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sefaköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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