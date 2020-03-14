SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Küçükçekmece'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
14.03.2020 01:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:03
Küçükçekmece 'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Sefaköy , D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy'den Bakırköy istikametine gitmekte bir otomobil, D-100 Karayolu üzerinde arızalandı. Sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen otomobile arkasından gelmekte otomobillerin vurması sonucu 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.Görüntü Dökümü: -Kazadan detaylar-Kazaya karışan otomobiller-Trafik detaylar-Genel ve detaylar- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Küçükçekmece, Sefaköy, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi