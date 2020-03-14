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SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI

(Tür: İstanbul)

14.03.2020 08:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:14
(Tür: İstanbul ) SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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