SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI .mpg

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Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
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Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
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Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
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Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
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Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
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Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi