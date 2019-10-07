Haberler » Güncel » Sefaköyde yol kapatıp havaya ateş açtılar

Sefaköyde yol kapatıp havaya ateş açtılar

Sefaköy'de geldikleri motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra tabancayla havaya ateş açan gençler ortalığı birbirine kattı.

07.10.2019 09:38Sefaköyde yol kapatıp havaya ateş açtılar

Sefaköy'de geldikleri motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra tabancayla havaya ateş açan gençler ortalığı birbirine kattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet ve otomobilleriyle konvoya halinde caddeye gelerek duran gençler, yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yaktı ve ellerindeki tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Araçlarına abartı egzoz takarak aşırı gürültü de yapan gençlerin ortalığı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Cep telefonu kamerası
-Gençlerin, motosiklet ve otomobillerle yolun trafiğe kapatmaları
-Gençlerin araçlarından inip meşale yakması
-Defalarca havaya ateş açmaları




Motosiklet, Sefaköy, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:52 Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı
12:52 Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
12:51 Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah
12:51 Dha yurt bülteni - 7
12:50 Siteler esnafından Diyarbakır annelerine destek
12:50 Fırat'ın doğusuna operasyon
12:50 "Mühendishane Projesi"nde yeni eğitim yılı başladı