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Sefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılar

Sefaköy'de motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra tabancayla havaya ateş açan magandalar, ortalığı birbirine kattı.

07.10.2019 09:42

Sefaköy'de geldikleri motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra tabancayla havaya ateş açan gençler, ortalığı birbirine kattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


MOTOSİKLET VE OTOMOBİLLERLE CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet ve otomobilleriyle konvoya halinde caddeye gelerek duran gençler, yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yaktı ve ellerindeki tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Araçlarına abartı egzoz takarak aşırı gürültü de yapan gençlerin ortalığı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılar

Motosiklet, Sefaköy, Güncel

Kaynak: DHA

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