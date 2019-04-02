Sefer Alkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Aksaray belediye başkan adayı Sefer Alkan oldu. MHP adayı Sefer Alkan, Aksaray belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Aksaray belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Aksaray belediye başkan adayı Sefer Alkan ile ilgili seçim sonuçları ve Aksaray belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Aksaray belediye başkan adayı Sefer Alkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aksaray belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Aksaray aday yarışı ve Aksaray seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Aksaray Seçim Bilgileri

Aksaray belediyesi için toplam sandık sayısının 433 olduğu belirlendi.

Aksaray belediyesi için açılan sandık sayısının ise 432 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Aksaray belediyesi için katılım oranının ise % 81,81 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Aksaray toplam seçmen sayısının ise 141.003 olduğu belirlendi.

Aksaray belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 115.350 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Sefer Alkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Aksaray belediye başkan adayı olarak gösterilen Sefer Alkan, Aksaray yarışında % 38,99 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Sefer Alkan toplamda 43.567 adet oy sayısına ulaştı.

Sefer Alkan Kimdir?

Sefer Alkan, 1976 yılında Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde doğdu. Alkan, Yıldız Teknik Universitesi Harita-Kadastro Bölümünü bitirdikten sonra Aksaray'da serbest mühendislik yapmaktadır. MHP merkez ilçe yönetimi ve MHP belediye meclis üyeliği görevlerinde bulunan Alkan, geçen yıl partisinin 2. sıra milletvekili adayı olmuştu.

MHP Aksaray belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.