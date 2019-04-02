Sefer Sağlam Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP VAN BAŞKALE belediye başkan adayı olan Sefer Sağlam isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN BAŞKALE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sefer Sağlam isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP VAN BAŞKALE adayı Sefer Sağlam kimdir? BTP VAN BAŞKALE adayı Sefer Sağlam yüzde kaç oy aldı?

Sefer Sağlam Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP VAN BAŞKALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Sefer Sağlam BAŞKALE ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. BAŞKALE ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Sefer Sağlam adlı BTP adayı toplamda 39 adet oy sayısına ulaştı.

VAN BAŞKALE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.