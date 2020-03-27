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Sefer tası yerine kuru gıda yardımı

Tokat'ın Turhal ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında aşevinden sefer tasları ile yemek yardımı yerine vatandaşlara kuru gıda yardımı uygulamasına geçildi.

27.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:20
Sefer tası yerine kuru gıda yardımı
Tokat 'ın Turhal ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında aşevinden sefer tasları ile yemek yardımı yerine vatandaşlara kuru gıda yardımı uygulamasına geçildi.

Turhal Belediyesi Aşevinde 130 haneye günlük 3 öğün yemek dağıtımı uygulaması korona virüs tedbirleri kapsamında değiştirildi. Sefer taslarından virüs bulaşmaması asında yemek yapabilecek durumda olan 105 aileye bir aylık kuru gıda yardımı yapıldı. Yemek yapamayacak durumda olan 25 haneye ise özel kaplarda yemek dağıtımı devam edecek.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, korona virüsle mücadele kapsamında aşevinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen hizmetlerde değişikliğe gittiklerini söyledi. Başkan Bekler, "Yaklaşık 130 aileye her gün 3 öğün sıcak yemek yardımı yapıyorduk. Hastalığın önüne geçmekle alakalı sıcak yemek yapamayan vatandaşlarımıza yaklaşık 25 aileye sıcak yemek yardımımız devam edecek. Yemek dağıtımında kullandığımız sefer taşlarından dolayı mikrobu tehlikesinin önüne geçmek için bir aylık mutfak ihtiyacını karşılayacağız. Bu anlamda kuru gıda yardımı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Bekler, ayrıca kendisi il dışında olup da annesi babası ilçede yaşayan vatandaşlara destek olacaklarını ifade ederek, "Özellikle 65 yaş üzerindeki hemşehrilerimizin üzülmelerine endişe duymalarına gerek yok. Bize ulaştıkları takdirde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak ekip ekipman ve düzenek kurduk. Belediyemize ulaştıkları takdirde biz kendilerine ulaşır ve her türlü ihtiyaçlarını gideririz. Halkımızdan şunu rica ediyoruz toplu ulaşım araçlarını ve sokaktaki piknik alanlarını mümkün oldukça kullanmayalım. Gençlerimizi evde daha çok tutalım. Mücadeleye hep beraber katılım sağlarsak daha az etkilenerek atlatmış olacağız" diye konuştu.

Öte yandan Turhal Belediyesi ekipleri ilçe genelinde korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ekiplerinin sokakları ve caddeleri köpükle yıkaması havadan görüntülendi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Turhal Belediyesi, İlker Bekler, Turhal, Tokat, Güncel

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