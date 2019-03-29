Seferhisar'da Mobil Ketem Projesi Tanıtıldı

Kaynak: AA

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız koordinesinde başlatılan ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Projesi Seferihisar'da tanıtıldı.Kanser hastalığının görülme sıklığını ve ölüm oranlarını azaltmak amacıyla 81 ilde kurulan, son teknoloji ile donatılan kanser tarama aracı ile ilçe ve köylerde sağlık hizmeti sunulan KETEM projesinin tanıtım toplantısında konuşan Ayyıldız, kanserde erken tanının önemine değindi.Ayyıldız, "Ailelerimizin ve toplumun geleceği için el ele verelim kanseri yenelim." dedi.Ayyıldız, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" kapsamında ilçedeki gönül elçileri ile bir araya geldi.İlçede faaliyet gösteren halk eğitim merkezini ziyaret eden Ayyıldız, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp merkezdeki okuma yazma kursunda eğitim alan kadın kursiyerlerin dersine katıldı.