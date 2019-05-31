Seferihisar bayram tatiline hazır

Kaynak: İHA

Türkiye'de ilk akla gelen yazlık ve tatil bölgelerinden biri olan İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesinde bulunan otellerde ve pansiyonlarda yüzde 90 rezervasyon oranı ile bayram tatilinde doluluk yaşanacak.Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık ve Akarca bölgelerinde ikinci konut olarak tabir edilen yazlık evlerin de dolu olacağı tahmin edilen dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde Seferihisar Belediyesi Temizlik Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü 24 saat görevde olacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediye temizlik ve zabıta işlerinin bayramda da görevlerinin başında olacaklarını, Seferihisar'a gelecek ya da burada yaşayan herkesin bayramlarını rahat ve huzur içinde geçirmesi için bayram mesaisi yapacaklarını söyledi."Hizmet için buradayız"Başkan Yetişkin, "Vatandaşlarımız bayramlarını rahat, huzurlu ve temiz ortamda geçirebilmesi için temizlik ve zabıta görevlilerimiz bayram süresince görevlerinin başında olacak. Temizlik işçilerimiz caddelerde yollarda çöp bırakmayacak, dolu çöp konteyneri beklemeyecek. Telefonlarımız 24 saat açık olacak" dedi. - İZMİR