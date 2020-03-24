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Seferihisar Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşlar için çalışmalara başladı

Seferihisar Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası harekete geçti.

24.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:09
Seferihisar Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşlar için çalışmalara başladı

Gelen talepler doğrultusunda belediye ekipleri, yalnız yaşayan ve yasak kapsamında alışverişe çıkamayan 30 vatandaş için her gün temel ihtiyaç alışverişi, erzak dağıtımı ve evde sağlık hizmeti veriyor.

Tüm dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla ülkece verilen bu mücadelede Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkemizde de vaka ve ölüm sayıları gün geçtikte artmaya başladı. Hepimizin duyarlı olması gereken bugünlerde Seferihisar Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu salgın ile mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden çıkmaması kritik önem taşıyor. Bu sorumluluk hepimizin" dedi.

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için dağıtım yapan ekipler bu süreç boyunca vatandaşların yanında olmaya devam edece

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Seferihisar, Türkiye, Güncel

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