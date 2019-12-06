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Seferihisar Belediyesinden fuara gelen ziyaretçilere mandalina ikramı

Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarına katılan Seferihisar Belediyesi görevlileri, gelen konuklara her gün kilolarca mandalina ikram ediyor.

06.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:44Seferihisar Belediyesinden fuara gelen ziyaretçilere mandalina ikramı
Uluslararası Travel Turkey Fuarına katılan Belediyesi görevlileri, gelen konuklara her gün kilolarca mandalina ikram ediyor.

Seferihisar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası 13. Travel Turkey İzmir Fuarına katılarak stant açtı. Seferihisar'a özgü zeytinyağı, mandalina kurusu, mandalina lokumu, lavanta yağı, lavanta sabunu, gödence üzümü gibi yöresel ürünleri stantta görücüye çıkartan belediye ekibi, ürünleri gelen ziyaretçilere tanıttı.

Ayrıca ekipler, Ürkmez'den Ulamış Mahallesi'ne kadar olan otel, restorant ve pansiyonları tanıtan broşür kataloglarda gelen ziyaretçilere dağıtılırken, stantta mandalina ikramı da yapılıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, herkesi İzmir Sokakları alanında bulunan Seferihisar Belediyesi standına davet ederek, "Belediyemize ait mandalina bahçelerimizden toplanan mandalinalarımızı cumartesi günü fuarın bitiş saatine kadar herkese ikram edip, Seferihisar mandalinasının farkını göstermek istiyoruz" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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