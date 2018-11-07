Seferihisar'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Sığacık Tekedağ İnce Burun önlerindeki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik uçağıyla yapılan keşifte, sahilde yarı batık vaziyette lastik bot ve düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.
Tespit üzerine Sahil Güvenlik botuyla olay yerine giden ekipler, Irak
uyruklu 4'ü çocuk, 5 kişiyi yakaladı.
İzmir,Yunanistan,Seferihisar
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:51