Haberler » Güncel » Seferihisar'da asayiş - Haber

Seferihisar'da asayiş

Seferihisar'da bir işyerinden motorlu testere çalınması olayıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

10.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:36Seferihisar'da asayiş
'da bir işyerinden motorlu testere çalınması olayıyla ilgili 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş yerinden toplam 47 adet motorlu testere çalınması üzerine yürütülen soruşturmada M.A, K.D. ve B.A, çalınan eşyalarla birlikte yakalandı.
Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlçede bir eğlence merkezinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalanan Ç.D, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken diğer uyuşturucu operasyonda da gözaltına alınan M.Ç ve F.E, adliyeye sevk edildi.

Atatürk Caddesi, Seferihisar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:52 KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur - Haber
16:52 Kaymakam Seyhan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:52 Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Papoulia'dan Söke'ye ziyaret - Haber
16:50 DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber
16:46 Tatvan'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" açıldı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
10.12.2019 16:57:36