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Seferihisar'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

07.10.2019 09:36Seferihisar'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.
Camikebir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda O.Y, yanında bulunan bıçakla Z.B, İ.B. ve B.A'yı yaraladı.
Yaralılardan Z.B, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine diğer iki yaralı ise Necat Hepkon Devlet Hastanesine sevk edildi.
O.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, tedavisi devam eden Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Seferihisar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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