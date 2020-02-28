Seferihisar'da esnaflık yüz güldürecek!

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil ile bir araya geldi. Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Seferihisar Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uygun yol haritaları çıkarılacak

Bu protokol çerçevesinde amaç, yerel esnaf için nitelikli işgücünün sağlanması, esnafın toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının arttırılması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun yol haritalarının çıkarılması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ulusal ve uluslararası hibe ve teşviklerden yararlanılması için proje ortaklığının yapılması, iş ağının büyütülmesi ve ticaret hacminin arttırılmasıdır.

Seferihisar'ın ticaret hacmi artacak

Proje içinde özellikle kadın girişimcilere önem verilirken genç işsizliği ile ilgili de çalışmalar yapılacak.Seferihisar, Antik Liman dönemindeki ticaret hacmini tekrar kazanacak.

İlk icraat Seferihisar Belediyesi içinde "Esnaf Masası" kurulacak

Seferihisar Belediyesi içinde haftanın belirli bir günü orada bulunmak üzere Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası görevli personeli vatandaşı dinlemek için tüm gün Seferihisar Belediyesi'nde olacak.

Toplantı sonunda, Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil Seferihisar'da toplumsal bir dönüşüm için çok önemli olan bu proje için tüm imkanlarını seferber eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e teşekkürlerini sundu.