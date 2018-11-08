Seferihisar'da Lösemili Çocuklar İçin Yürüyüş

Seferihisar
ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Seferihisar Çocuk Belediyesi önünde başlayan ve çocukların maske takarak katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu.
Yürüyüşün ardından konuşan eski Seferihisar Çocuk Belediyesi Başkanı Defne
Kepcan, yürüyüşün Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini, amaçlarının bu konudaki farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.
Kepcan, yürüyüşe destek olanlara teşekkür etti.
Seferihisar
08 Kasım 2018 Perşembe 17:26