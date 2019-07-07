07.07.2019 18:08
Haberler» Güncel» Haber

Seferihisar'da orman yangını (1)

Seferihisar

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ile orman ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Seferihisar'daki Kavakdere Barajı yakınlarında bulunan ormanlıkta, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için 11 helikopter, 10 dozer ve 54 arazöz ile karadan ve havadan çalışma başlattı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Seferihisar, İtfaiye, İzmir, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:39   İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
18:36   Ertuğrul Gazi'nin huzurunda yemin ettiler
18:36   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da
18:36   Malezyalı firari iş adamı Low'un bulunması için görüşmeler sürüyor
18:36   Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18:35   Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi
18:35   DENİZLİ 5 bin liralık aracını 30 bin liraya modifiye etti