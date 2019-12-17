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Seferihisar'da vatandaşa her sabah sıcak tarhana

Seferihisar'da sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı başladı.

17.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:23Seferihisar'da vatandaşa her sabah sıcak tarhana
'da sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı başladı.

Hıdırlık Kalkınma Kooperatifinde üretilen ilçenin markası olmuş tarhana, her sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediliyor. Çarşı merkezinde Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan stantta yapılan çorba ikramı, vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte her yıl yaptığımız tarhana çorbası ikramımıza başladık. Amacımız, her gün sabah erkenden kahvaltı yapmadan evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımıza hem sağlıklı hem de pratik bir kahvaltı alternatifi sunmak" ifadelerini kullandı.

Çorba ikramı Seferihisar Belediyesi tarafından kış ayları boyunca devam edecek. - İZMİR

Seferihisar, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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