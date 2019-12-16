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Seferihisar ve Urla'da 113 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ve Urla ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 113 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

16.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:55Seferihisar ve Urla'da 113 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in ve ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 113 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Geçen cuma günü, Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 53'ü Afganistan, 13'ü Suriye ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 67 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 16'sı kadın, 31'i çocuk göçmer grubu, kıyıya getirildi.Aynı gün, Urla ilçesi Zeytineli açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan fiber teknede Afganistan uyruklu 46 göçmen yakalandı. 10'u erkek, 11'i kadın, 25'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Her iki operasyonda yakalanan 113 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Seferihisar, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

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