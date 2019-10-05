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Seferihisarlı hayvanseverler buluştu

Seferihisar Hayvansever Derneği ve Oluşum Medya'nın düzenlediği programda, Seferihisar'daki hayvanseverler bir araya geldi.

05.10.2019 15:54Seferihisarlı hayvanseverler buluştu
Seferihisar Hayvansever Derneği ve Oluşum Medya'nın düzenlediği programda, Seferihisar'daki hayvanseverler bir araya geldi.
Seferihisar'daki bir lokantada düzenlenen etkinliğe Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı. Yetişkin, program anısına sokak hayvanları için 100 ahşap kulübe sözü verdi.
Seferihisar Hayvansever Derneği Başkanı Fevziye Özkan da herkesin imkanlar ölçüsünde sokak hayvanlarına destek olması gerektiğini belirtti.
Etkinliğin ardından, katılımcılar mama alıp barınağa götürerek, hayvanları besledi.

İsmail Yetişkin, Seferihisar, Güncel

Kaynak: AA

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