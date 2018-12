13 Aralık 2018 Perşembe 13:48



AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt, basın mensuplarıyla bir araya geldi.Kentte bir restoranda kahvaltı programı düzenleyen Kurt, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarında gitmedik kapı, sıkılmadık el bırakmamaya çalıştıklarını söyledi.Vatandaşların partisine ve kendisine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kurt, "Biz şeffaf, adaletli ve çözüm üreten bir belediye olacağız." dedi.Kurt, esnaflık ve ticaretten gelen bir aday olduğunu vurgulayarak, seçim çalışmaları süresinde basın mensuplarıyla da sık sık bir araya geleceğini bildirdi.Burdur'da araç sayısının her geçen gün artmasından dolayı ilerleyen bir trafik sorunu olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:"Burdur'da her yıl inanılmaz bir şekilde araç sayısında artış yaşanıyor. Esnafımızla ve halkımızla konuşarak onlardan gelen talepler üzerine düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemenin en az 30 sene Burdur'un önünü açması lazım. Hızlı nüfus ve araç sayısı artışı, 2 veya 3 yıl içinde Burdur'un tamamen tıkanacağını gösteriyor. Bunlarla ilgili kalıcı çözümler bulmamız lazım. Bu çözüm de yerel yönetimle merkezi yönetimin aynı doğrultuda olmasıyla, merkezi yönetimin desteğiyle olur. Bakanlarımızla da görüşüyoruz onlar da her türlü desteği vermeye hazırlar yeter ki biz projelerimizle gidelim, yeter ki sizler bize güvenin. Seçimi aldığımız takdirde göreceksiniz ki bunların hepsini hızlı bir şekilde yerine getireceğiz."Toplantıya, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı ve bazı partililer de katıldı.