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Şeffaf Plak Tedavisi (Telsiz Ortodontik Tedavi)

Şeffaf Plak, telsiz tedavi olarak da bilinen ortodonti tedavisi türüdür.

03.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:16ilandırŞeffaf Plak Tedavisi (Telsiz Ortodontik Tedavi)

Şeffaf Plak, telsiz tedavi olarak da bilinen ortodonti tedavisi türüdür. Bu ortodontik tedavi biçiminde metal teller veya braketler kullanılmaz. Tedavi planına uygun olarak kişiye özel şeffaf plaklar üretilir. Bu plakların adeti ve tedavinin süresi dişlerin çapraşıklık durumuna bağlı olarak değişmektedir.

Ortodonti uzmanının yaptığı muayene sonucunda diş dizilerinin ölçüsü alınır ve bilgisayar ortamında tedavi sonucunda dişlerin son halinin nasıl olacağı gösterilir. Dişlerin başlangıç aşamasından bitiş aşamasına ulaşabilmesi için dişlerin etmesi gereken hareketlerin her adımı plaklar ile belirlenir. Plaklar, termo plastik maddeden üretilir ve bu malzeme insan sağlığına zararlı değildir. Her plak 0.5 mm veya 1 mm'lik hareket yaratır. Dişleri düzeltmek için bu elde edilen plaklar, ortodonti hekiminin belirlediği sürelerde (genellikle 15 günde bir) değiştirilerek takılır. Dişler bu süre zarfında yavaş yavaş istenilen yerlere doğru hareket ederler.

Şeffaf Plak Tedavisinin Avantajları

  • Şeffaftır.

Şeffaf plaklar neredeyse görünmezdir, ortodontik tedavi gördüğünüz kimse tarafından fark edilmez.

  • Kullanımı kolaydır.

Bu plaklar, geleneksel tel tedavisi yöntemi ile kıyaslandığında daha rahattır. Ağız içinde herhangi bir tel veya metal parçası olmadığı için batma, yara oluşumu ve rahatsızlık hissi oluşmaz.

  • Kolayca çıkartılabilir.

Plaklar, yemek yemeden önce çıkarılmalıdır. Plaklar ile yemek yenilmemektedir. Buna ek olarak önemli bir toplantı, iş görüşmesi öncesinde de çıkabilir, sonra plağınızı tekrar takıp ortodonti tedavinize devam edebilirsiniz. Tüm bunlara karşılık ortodontik tedavisinin planlanan sürede bitebilmesi için minimum 20 saat plakların ağızda takılı kalması gereklidir.

  • Hijyeniktir.

Plaklar ağız-diş bakımı sırasında çıkarılarak, diş fırçası ile temizlenebilir. İyi bir bakımla tedavi sırasında oluşabilecek renklenme, diş çürüğü, ağız kokusu ve diş eti problemleri de önlenmiş olur.

  • Hızlı bir tedavidir.

Klasik ortodontik tedavilere göre şeffaf plak tedavisi daha hızlı bir şekilde dişlerdeki çapraşıklık sorununu düzeltirler.

Her yaşta insana rahatlıkla uygulanabilir.

Bu avantajlar sayesinde şeffaf plak tedavisi birçok insan tarafından tercih edilmektedir. Tüm bunlara karşılık sizin için en doğru tedavi planı ortodonti uzmanı tarafından hazırlanmaktadır. Ortodontik tedaviler için seçtiğiniz hekimin ortodonti uzmanı olduğuna dikkat ediniz.


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